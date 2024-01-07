الجزيرة تدين اغتيال الصحفي حمزة نجل مراسلها وائل الدحدوح وتتعهد بملاحقة الاحتلال

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف سيارة فريق من الصحفيين الفلسطينيين صباح اليوم الأحد شمال رفح في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد كل من الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا من طاقم الجزيرة، وإصابة الصحفي حازم رجب إصابة بالغة.

وقالت الجزيرة في بيان لها، إن اغتيال الزميلين مصطفى وحمزة -نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح- اللذين كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع، يؤكد من جديد ضرورة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية واللازمة بحق قوات الاحتلال لضمان عدم الإفلات من العقاب.

عاجل | شبكة الجزيرة: ندين اغتيال الصحفي حمزة الدحدوح نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح#الجزيرة_مباشر | #وائل_الدحدوح pic.twitter.com/uzP8i3sZ45 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 7, 2024

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال عمدت إلى استهداف الزميل وائل الدحدوح وعائلته بشكل ممنهج، حيث استهدفت عائلته واستشهدت زوجته وابنه وابنته وحفيده في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كما تم استهداف وائل وزميله المصور الشهيد سامر أبو دقة في ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وأضافت “يأتي اغتيال نجله حمزة في يناير/كانون الثاني 2024، ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك تصميم القوات الإسرائيلية على الاستمرار في هذه الاعتداءات الغاشمة ضد الصحفيين وعائلاتهم بهدف ثنيهم عن أداء مهمتهم، وبما ينتهك مبادئ حرية الصحافة ويقوّض الحق في الحياة”، وفق البيان.

وإذ تدين الجزيرة بأشد العبارات هذه الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والإعلاميين في غزة، فإنها تؤكد أن هذا التوجه الإسرائيلي يستدعي التوقف والانتباه، ويتطلب تدخلًا فوريًا من المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وفعالة، ووضعها في مقدمة الأولويات.

“كان بكري وكل شيء في حياتي”.. الزميل #وائل_الدحدوح يودّع نجله حمزة الشهيد الخامس من أفراد أسرته#الجزيرة_مباشر #حمزة_الدحدوح pic.twitter.com/e0q50FRI8n — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 7, 2024

كما حثّت الجزيرة محكمة الجنايات الدولية، والحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة “على محاسبة إسرائيل على جرائمها الشنيعة وتطالب بإنهاء استهداف وقتل الصحفيين”.

وتعهدت الجزيرة في ختام بيانها، باتخاذ الإجراءات القانونية كافة “لملاحقة مرتبكي هذه الجرائم”، كما أكدت تضمانها ووقوفها إلى جانب الصحفيين جميعهم في غزة، والتزامها الدؤوب وراء تحقيق العدالة لأكثر من 100 صحفي قضوا قتلًا، وشددت الشبكة على “مواصلة تغطية هذه الانتهاكات الجسيمة”.

واستشهد الصحفي حمزة النجل الأكبر للزميل وائل الدحدوح بقصف إسرائيلي استهدف سيارة كانت تقل صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.