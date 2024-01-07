الضفة الغربية.. جيش الاحتلال يعتقل فتاة من نابلس أثناء اقتحامه المدينة (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم الأحد، فتاة خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الوكالة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من المدخل الغربي، ودهمت بنايات سكنية في حي “المعاجين” ونشرت القناصة في المنطقة، وسط اندلاع مواجهات. وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة لم تُعرف هويتها بعد، من إحدى البنايات بالقرب من شارع تونس. وبدت الفتاة في مقطع فيديو معصوبة العينين أثناء اقتياد جنود الاحتلال لها إلى جهة غير معلومة.

⭕️قوات الاحتلال تعتقل فتاة بعد اقتحام منزلها في شارع تونس بنابلس. pic.twitter.com/sqr6bjA7CC — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) January 7, 2024

واستشهد 6 فلسطينيين، فجر اليوم، في قصف من طائرة إسرائيلية مسيَّرة على جنين خلال اقتحام قوات الاحتلال للضفة الغربية، وفق مصادر رسمية فلسطينية، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل إحدى أفرادها جرّاء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا حادًّا في أعمال العنف، خصوصًا الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتَركّز العديد من عمليات الاقتحام على مدينة جنين ومخيمها للاجئين.