الضفة الغربية.. جيش الاحتلال يغلق مداخل رام الله عقب مقتل شخص في عملية إطلاق نار (فيديو)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جميع مداخل مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، عقب مقتل شخص في عملية إطلاق نار بمفترق (عيون الحرامية) شمالي رام الله.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القتيل “مواطن عربي إسرائيلي من سكان القدس، كان يقود مركبة إسرائيلية تحمل لوحة ترخيص صفراء. وطاردت قوات الجيش منفذي العملية”.

واستشهد 6 فلسطينيين، اليوم، بقصف إسرائيلي استهدف جنوبي مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، في حين دارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق بالمدينة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس من المدخل الغربي واعتقلت فتاة فلسطينية، ودهمت بنايات سكنية في “حي المعاجين” ونشرت القناصة في المنطقة، وسط اندلاع مواجهات.

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال صعّد من اعتداءاته على مختلف مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة.