غزة.. استشهاد حمزة نجل الزميل وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي غرب خان يونس (فيديو)

استشهد الصحفي حمزة، نجل مراسل الجزيرة الزميل وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد مدير مكتب الجزيرة في القدس، وليد العمري، بأن قصفًا إسرائيليًّا استهدف مجموعة من الصحفيين من بينهم حمزة الدحدوح الابن الأكبر لوائل، الذي كان يعمل ضمن طاقم الجزيرة.

واستشهد في الهجوم الإسرائيلي أيضًا الصحفي مصطفى ثريا.

واستشهد في وقت سابق أفراد من عائلة الزميل وائل الدحدوح بينهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات. وكان الزميل وائل يغطي من مكتب الجزيرة في غزة، الغارات الإسرائيلية المتواصلة حين فوجئ بغارة على المنطقة التي لجأت إليها عائلته.

ولليوم الـ93، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياءً بكاملها، وأدت إلى استشهاد نحو 23 ألف فلسطيني.