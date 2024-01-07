“ما ضليش حد”.. أم شهداء جنين الأربعة تبكي فراق أولادها (شاهد)

انخرطت والدة شهداء جنين الأربعة، الذين استشهدوا فجر اليوم الأحد في قصف إسرائيلي، في بكاء مرير بعدما علمت بفقد جميع أبنائها دفعة واحدة.

وأظهرت لقطات بثتها الجزيرة مباشر، الأم وهي تنهمر في البكاء قائلة “شو أسوي، كلهم مرة واحدة، مرة واحدة يا أختي، واحد طيب واحد مش كلهم، كل أولادي راحوا ما ضليش حد، قلبي هينفجر مش قادرة أتحمل”. في حين أخذت رفيقاتها وجيرانها يضمونها ويهدئون من روعها، ويوصينها بالصبر والاحتساب.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن الأشقاء الأربعة هم هزاع (27 عاما) ورامي (22 عاما) وأحمد (24 عاما) وعلاء ناجح حسن درويش عصعوص (29 عاما) إضافة إلى ابنَي عمهم رزق الله نبيل سليمان عصعوص (18 عاما) ومحمد ياسر موسى عصعوص، من قرية مثلث الشهداء جنوبي جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين، واندلعت على الفور اشتباكات مسلحة بينهم وبين مقاومين فلسطينيين في عدد من محاور المدينة.

وتصدى المقاومون الفلسطينيون للقوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين من المدخلين الشمالي والجنوبي، في حين قصفت مروحية للاحتلال من طراز أباتشي منطقة الاشتباكات.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وجنود الاحتلال في أكثر من محور من المدينة، كما توجهت آليات عسكرية إسرائيلية إلى حي الجابريات المطل على مخيم جنين.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى ومئات المعتقلين.​​​​​​​