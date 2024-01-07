وائل الدحدوح يوجه رسالة للعالم عقب استشهاد نجله حمزة في قصف إسرائيلي (شاهد)

شيع فلسطينيون بعد ظهر اليوم الأحد، جثمان حمزة النجل الأكبر لمراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية استهدفته داخل سيارة كانت تقل صحفيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وعقب التشييع قال الزميل وائل للجزيرة مباشر “لا حول ولا قوة إلا بالله، لا شيء أصعب من آلام الفقد، وعندما تتجرع هذه الآلام مرة تلو مرة تكون الأمور أصعب وأشد، ولكن ماذا عسانا أن نقول، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وأضاف “هذا هو خيارنا وقدرنا، ويجب أن نرضى به مهما كان، فنحن أملنا أن يرضى الله عنا وأن يكتبنا مع الصابرين، هذا هو خيار كل الناس في هذه الأرض. كما تشاهدون الناس أفواج أفواج تودع أحبابها وفلذات أكبادها في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة. نسأل الله أن يربط على قلوبنا وعلى قلوب كل الناس وأن يمدنا بأسباب الصبر والقوة حتى نستطيع المواصلة”.

وتابع “لحمزة ولكل الشهداء نقول بأننا على العهد، فهذه طريق اخترناها طواعية وأعطيناها كثيرا وسقيناها بالدماء، ونحن ماضون. صحيح الإنسان يحزن ويتألم، فحمزة لم يكن بضعة مني وإنما كان كلّي وروح الروح وكل شيء. وهذه هي دموع الحزن والفراق التي تفرقنا عن أعدائنا، فنحن مشبعون بالإنسانية وهم مشبعون بالقتل والحقد، ولذا نحن نبكي ونسكب الدموع ولكنها دموع الإنسانية، دموع الكرم والشهامة، وليست دموع الجزع والخوف والاستكانة. نحن نعمل على الهواء مباشرة ولا شيء نخجل منه، ونحن بدأنا قبل أن يولد حمزة، وبعد حمزة وبعد الأسرة نحن مستمرون بالتأكيد، لكن على كل العالم أن ينظر لما يحدث هنا في غزة”.

استشهد الصحفي حمزة نجل الزميل وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس. وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع.