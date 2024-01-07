“هو أحسن واحد فينا”.. شقيقة الصحفي مصطفى ثريا تنعاه عقب استشهاده في قصف إسرائيلي (شاهد)

تداول ناشطون مقاطع مصورة للحظات صعبة أثناء وداع جثمان الشهيد الصحفي مصطفى ثريا من قِبل عائلته في مستشفى أبو أيوب النجار برفح جنوبي قطاع غزة.

وانكبت والدة مصطفى على جثمان ولدها الشهيد وقد سُجّي في كفنه، وأخذت تضمه وتقبّله قبل نقله إلى المقابر تمهيدًا لدفنه رفقة زميله الشهيد حمزة الدحدوح إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما صباح اليوم.

وقالت شقيقة مصطفى وهي لا تتمالك نفسها من البكاء “هو أحن واحد على قلبي، هو أحسن واحد فينا، ربنا بيحبه كتير، هو الحنون هو اللي بيسأل علينا، إيش ما نطلب بيجيب لنا، ما فرحش بحياته لسه صغير، كان نفسه يسافر، كان نفسه يظبط داره اللي راحت، والله ما فرح بحياته والله”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، إنه باستشهاد الزميلين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 منذ بدء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.