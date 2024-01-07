“والله عيشة القرود أفضل من عيشتنا”.. الجزيرة مباشر تنقل صرخة نازحين بمدرسة إيواء وسط غزة (فيديو)

أظهرت اللقطات تجمهر عدد من النازحين حول مصدر مياه الشرب في المكان ليتضح في النهاية أنها مياه مالحة غير مفلترة

نقلت “كاميرا” الجزيرة مباشر معاناة النازحين داخل إحدى مدارس الإيواء وسط مدينة غزة، حيث أظهرت اللقطات مشاهد لم تعد غريبة وسط الدمار الذي حل بالقطاع المحاصَر منذ 93 يومًا.

وأظهرت اللقطات تكدس ما تبقى من عائلات وأطفال، داخل مدرسة حسن الحرازي وسط المدينة، يفترشون الأمكنة كلها حتى السيارات، بحثًا عن ملاذ يقيهم برد الشتاء.

يقول أحد النازحين “والله عيشة القرود أفضل من عيشتنا، فوق بعض صرنا نعيش، عيشة مقرفة، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

مياه مالحة

وشكا النازحون أزمة المياه حيث لا يصلهم سوى بضعة آلاف اللترات من المياه لا تكفي لشيء.

وأظهرت اللقطات تجمهر عدد من النازحين حول مصدر مياه الشرب في المكان، ليتضح في النهاية أنها مياه مالحة غير مفلترة ما يزيد الأمر سوءًا.

ويعيش نازحون وسكان شمالي قطاع غزة أوضاعًا إنسانية وصحية وبيئية وصفها مسؤولون محليون بـ”الكارثية”، جراء غرق شوارع ومراكز إيواء ومنازل بمياه الأمطار والصرف الصحي.

ولأكثر من مرة حذّرت بلديات قطاع غزة من غرق أجزاء واسعة من المناطق بالمياه العادمة جراء استهداف إسرائيل لخطوط الصرف الصحي الرئيسة وشبكاتها.

وحذّرت الأمم المتحدة من مأساة صحية جراء انتشار الأمراض المعدية في مراكز النزوح المزدحمة، فيما يواجه النازحون أعلى مستويات على الإطلاق من انعدام الأمن الغذائي مما ينذر بمجاعة وشيكة، مؤكدة أن قطاع غزة أصبح ببساطة “غير صالح للسكن”.