وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 22835 شهيدًا و58416 مصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة تلغرام “في اليوم الـ93 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، يرتكب الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات، راح ضحيتها 113 شهيدًا و250 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصيلة السابقة، التي أعلنتها الوزارة أمس، كانت 22722 شهيدًا، و58166 جريحًا، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وردًّا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ولا سيما المسجد الأقصى، شنت حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي هجوم طوفان الأقصى ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة، بعد أن اخترقت الجدار العازل المزود بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.

ويواصل الاحتلال حربه المكثفة وغير المسبوقة على قطاع غزة لليوم الثالث والتسعين، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برًّا وبحرًا، في حين لا يزال آلاف الشهداء تحت الأنقاض وفي الطرقات لم يتم استخراجهم بسبب القصف المتواصل، ومنع الاحتلال لطواقم الإسعاف من انتشالهم.