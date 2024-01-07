“يا رب لك الحمد ولك الشكر”.. وائل الدحدوح يودع نجله الأكبر عقب استشهاده في قصف إسرائيلي (شاهد)

بدموع يعتصرها ألم الفراق، ودع الزميل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة، نجله الأكبر حمزة، الذي استشهد اليوم الأحد في قصف إسرائيلي استهدفه رفقة مجموعة من الصحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت لقطات بثتها الجزيرة مباشر الزميل وائل الدحدوح وهو يلقي نظرة الوداع على نجله، وأخرى له وهو يحمد الله ويسترجع قائلًا “يا رب لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك”، في حين أخذ المحيطون يعزّونه ويوصونه بالصبر والثبات.

كما استشهد إلى جانب حمزة، الصحفي مصطفى ثريا، في القصف الذي استهدف السيارة التي كانت تُقلهما قرب منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء في الحرب المستمرة على القطاع حتى الآن إلى 109.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع.