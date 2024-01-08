أبو ثائر.. عجوز فلسطيني فقد عائلته إلا حفيدة له باستهداف منزله (شاهد)

في إحدى أكثر قصص الحرب على غزة مأساوية، فقد العجوز الفلسطيني أبو ثائر سالم، أفراد عائلته سوى حفيدة له، بقصف استهدف منزله في شمال قطاع غزة.

ووفق ما يقول أبو ثائر للجزيرة مباشر، فقد أسفر القصف عن استشهاد 83 شخصا كانوا في المبنى، قائلا “الصبح على الخامسة هيك استفقنا على زلزال في الدار، مرتي وابني الكبير ومرته وابنه، 83 نفرا في ضربة واحدة، 83 نفرا”.

وينظر أبو ثائر لحفيدته التي لم تبلغ عامًا بعد، وهي الناجية بعد استشهاد أبيها وأمها، ويتساءل بأي ذنب أصبحت يتيمة، بعد أن اغتالوا أباها وأمها “إيش ذنبها، إيش ذنبها يغتالوا أبوها، يقولوا بنضرب 400 هدف و500 هدف، كل أهدافهم أولاد صغار ونسوان وأرامل وختيارية وشيوخ”.

ويضيف أبو ثائر أن 40 شخصا ممن استشهدوا بالقصف، لا يزالون تحت أنقاض المنزل.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية إلى 23084 شهيدا، والمصابين إلى 58926 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.