“أشبه بفيلم رعب”.. كاميرا الجزيرة مباشر ترصد جهود الأهالي لانتشال جثامين شهدائهم من تحت الأنقاض بحي الشيخ رضوان (شاهد)

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر عددا من المبادرات الأهلية التي نظمها سكان حي الشيخ رضوان بشمال قطاع غزة، للبحث عن جثامين الشهداء التي واراها ركام أنقاض المنازل المهدمة جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الماضية.

وانبرى الأهالي يحفرون بأيديهم وبما تيسر لديهم من أدوات بسيطة، لانتشال جثامين الشهداء، بعد أن منع جيش الاحتلال رجال الدفاع المدني من أداء عملهم، بالاستهداف المباشر لهم تارة، وبمنع إمدادهم بالأدوات اللازمة تارة أخرى.

وتحدث أحد سكان حي الشيخ رضوان من تحت أنقاض أحد المنازل للجزيرة مباشر قائلا “حسبنا الله على اليهود، نزّلوا دارا فيها 30 نفرا بينهم أطفال ونساء وشيوخ، ولحد الآن طلعنا 4 أطفال و3 نسوة و4 رجال، لعنة الله على الظالمين”.

وأضاف “المكان اللي احنا فيه الحين خطر بنسبة 90% بس مضطرين عشان نطلع أهلنا وناسنا”، ونزلت كاميرا الجزيرة مباشر ومراسلها إلى أسفل المنزل المنهار في مهمة أشبه بالفدائية، راصدة وجود عدد من الشهداء وقد بدت أجزاء من أجسادهم بوضوح وتوارت بقيتها مدفونة تحت الركام، ليعلق مراسلنا على المشهد بالوصف قائلا “هذا أشبه بفيلم رعب، هذه المنطقة آيلة للسقوط، ومع ذلك يحاول الأهالي الوصول إلى جثامين الشهداء بأي وسيلة ممكنة”.

وروى أحد شهود العيان للجزيرة مباشر تفاصيل ما جرى قائلا “في أمان الله كنا قاعدين، جاءت قذيفة مدفعية من دبابة هدت الدرج (السلم) فانهار جزء من الدار والسكان ما قدروش يطلعوا، وبعدها بـ10 دقائق نزّلوا الدار كلها، واستشهد 23 نفرا، 17 منهم نساء وأطفال”.

واستشهد أكثر من 23 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي تسببت أيضا في تدمير هائل للبنية التحتية، وخلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لتقارير فلسطينية وأممية.