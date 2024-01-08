“خسارة لا يمكن تخيلها”.. وزير الخارجية الأمريكي يأسف لاستشهاد الصحفي حمزة الدحدوح (شاهد)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يشعر بـ”أسف شديد لمقتل الصحفي الفلسطيني حمزة الدحدوح”، نجل مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة الزميل وائل الدحدوح.

وجاءت تصريحات بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة، أمس الأحد، مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقد استشهد الصحفيان حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا أمس، بقصف إسرائيلي استهدف سيارة كانا يستقلانها، خلال تغطية صحفية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي رده على سؤال بشأن استشهاد حمزة، قال بلينكن “أنا آسف جدًّا جدًّا على الخسارة التي لا يمكن تخيلها والتي عانى منها زميلكم وائل الدحدوح. أنا أب أيضا، ولا أستطيع تخيل الفظاعة التي عاشها ليس مرة واحدة بل مرتين”.

وأضاف “هذه مأساة لا يمكن تصورها، وهذا هو الحال أيضا، لعدد كبير جدا من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء والمدنيين، وكذلك الصحفيين من الفلسطينيين وغيرهم”.

وعقب استشهاد نجله حمزة، نعى الزميل وائل الدحدوح، ابنه قائلا “ليس أصعب من آلام ووجع الفقد، فكيف إذا كان الفقد للولد البكر فلذة الكبد. حمزة ليس بضعة مني حمزة كان كلّي. روح الروح وكل شيء”.

وكان الزميل وائل قد فقد زوجته وابنه وابنته وحفيده بغارة إسرائيلية استهدفت منزلًا نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعدها بعدة أسابيع أصيب هو نفسه واستشهد الزميل المصور بالجزيرة سامر أبو دقة، بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهما لمجريات الحرب الإسرائيلية بمدينة خان يونس، ثم فُجع وائل أمس باستشهاد نجله الأكبر حمزة.

وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، استشهاد الصحفيين الدحدوح وثريا، بقصف إسرائيلي استهدف سيارتهما بمدينة خان يونس، وارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.