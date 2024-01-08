غزة.. 73 شهيدا جراء غارات الاحتلال على عدد من المنازل في دير البلح (فيديو)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 73 شهيدا و99 مصابا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد قصف طائرات الاحتلال عددا من المنازل في مدينة دير البلح ومحيطها.

كما أطلقت طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال النار على ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس، وأغارت طائرات الاحتلال على مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر للجزيرة مباشر بشنّ مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 22835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.