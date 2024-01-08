فريق منظمة الصحة العالمية: رأينا “مشاهد مقززة” في مستشفى شهداء الأقصى (فيديو)

نقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية عن فريق منظمة الصحة العالمية قوله إنه شهد في مستشفى شهداء الأقصى، آخر مستشفى عامل في وسط غزة، ما وصفه بأنه “مشاهد مقززة”، حيث يتم علاج المصابين على أرضيات ملطخة بالدماء، وفقًا لما نشره رئيس المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وقال شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية في غزة، في مقطع فيديو من داخل المستشفى “إنهم يعالجون الأطفال على الأرض، الأرضية في الواقع مغطاة بالدماء. وهناك جرحى يأتون كل بضع دقائق”.

وقال إياد أبو ظاهر مدير المستشفى، عبر حسابه بمنصة “تليغرام”، إن المستشفى يتعرض لتهديد من القوات الإسرائيلية. وقالت وزارة الصحة في غزة في منشور منفصل، إن طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدفت المستشفى، مضيفة أنه “إذا خرج الأقصى عن الخدمة، فسيكون ذلك بمثابة حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى”. ولم يردّ الجيش الإسرائيلي على طلب الصحيفة للتعليق.

وقال غيبريسوس، وفقا للواشنطن بوست، إن منظمة الصحة العالمية تلقت “تقارير مثيرة للقلق” عن تزايد الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء المستمرة في محيط مستشفى الأقصى، وإن ذلك “أجبر أكثر من 600 مريض وعامل على مغادرة المنشأة”، كما قال مدير المستشفى.

.@WHO has received troubling reports of increasing hostilities and ongoing evacuation orders near the vital Al-Aqsa Hospital in the Middle Area of #Gaza, which according to the facility’s director forced over 600 patients and most health workers to leave. Their locations are not… pic.twitter.com/Vzd9UWThNm — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 7, 2024

وأكدت الصحيفة أن الظروف غير الآمنة أجبرت المزيد من منظمات الإغاثة، بما في ذلك منظمة (المساعدة الطبية للفلسطينيين) و(لجنة الإنقاذ الدولية)، على إجلاء موظفيها من المستشفى يوم الأحد، بعد يوم من إعلان منظمة (أطباء بلا حدود) انسحابها.

وقال غيبريسوس إن منظمة الصحة العالمية تخطط لنشر فريق طبي طارئ في مستشفى الأقصى، مضيفا أنه يجب حماية المستشفى بكل السبل. وأضاف “لا يمكن السماح بمزيد من التآكل في وظائفها، إن القيام بذلك في مواجهة مثل هذه الصدمات والإصابات والمعاناة الإنسانية سيكون بمثابة جريمة أخلاقية وطبية”.

وفي وقت سابق أمس، قالت وزارة الصحة بغزة، في بيان، إن سعي إسرائيل لإخراج مستشفى (شهداء الأقصى) وسط قطاع غزة من الخدمة، بمثابة “حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى”.

ومساء السبت، أعلنت منظمة (أطباء بلا حدود) سحب موظفيها من المنطقة الوسطى بقطاع غزة، بما في ذلك مستشفى الأقصى، على خلفية تزايد هجمات الجيش الإسرائيلي الذي صعد مؤخرا من هجماته على المنظومة الصحية داخل القطاع.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22835 شهيدا، و58416 جريحا، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.