فريق منظمة الصحة العالمية: رأينا “مشاهد مقززة” في مستشفى شهداء الأقصى (فيديو)

نقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية عن فريق منظمة الصحة العالمية قوله إنه شهد في مستشفى شهداء الأقصى، آخر مستشفى عامل في وسط غزة، ما وصفه بأنه “مشاهد مقززة”، حيث يتم علاج المصابين على أرضيات ملطخة بالدماء، وفقًا لما نشره رئيس المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وقال شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية في غزة، في مقطع فيديو من داخل المستشفى “إنهم يعالجون الأطفال على الأرض، الأرضية في الواقع مغطاة بالدماء. وهناك جرحى يأتون كل بضع دقائق”.

وقال إياد أبو ظاهر مدير المستشفى، عبر حسابه بمنصة “تليغرام”، إن المستشفى يتعرض لتهديد من القوات الإسرائيلية. وقالت وزارة الصحة في غزة في منشور منفصل، إن طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدفت المستشفى، مضيفة أنه “إذا خرج الأقصى عن الخدمة، فسيكون ذلك بمثابة حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى”. ولم يردّ الجيش الإسرائيلي على طلب الصحيفة للتعليق.

وقال غيبريسوس، وفقا للواشنطن بوست، إن منظمة الصحة العالمية تلقت “تقارير مثيرة للقلق” عن تزايد الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء المستمرة في محيط مستشفى الأقصى، وإن ذلك “أجبر أكثر من 600 مريض وعامل على مغادرة المنشأة”، كما قال مدير المستشفى.

.@WHO has received troubling reports of increasing hostilities and ongoing evacuation orders near the vital Al-Aqsa Hospital in the Middle Area of #Gaza, which according to the facility’s director forced over 600 patients and most health workers to leave. Their locations are not… pic.twitter.com/Vzd9UWThNm

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 7, 2024