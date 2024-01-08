“مش عارف وين أروح دبروني”.. طفل نازح يبحث عن أهله باكيا بعد قصف الاحتلال منزلهم في خان يونس (شاهد)

مع اشتداد القصف الإسرائيلي المكثف على خان يونس جنوبي قطاع غزة، وجد هذا الطفل الفلسطيني النازح نفسه وحيدا في العراء فجأة بعدما هرب فجر اليوم من جحيم القصف تاركا وراءه أسرته لمصير لا يدري عنه شيئا.

وقال الطفل باكيا للجزيرة مباشر “ليلة امبارح صار في طخ واشتباكات كثير، والقصف صار قريب علينا وأخوي اتصاب، أمي وأبوي كمان هناك، فطلعت لحالي أنا والناس يا عم، طلعت والله خايف مش عارف وين أروح.. دبروني”.

وأضاف الطفل وهو يدافع دموعه “الشوارع مليانة شهداء وإصابات، الناس بيعانوا جوة عند مدرسة أبو بكر الصديق”.

وكان 71 فلسطينيا -بينهم 14 طفلا- قد استشهدوا في خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية جراء استمرار القصف الإسرائيلي المكثف الجوي والبري والبحري.

وفي اليوم الـ92 للحرب على غزة، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية وسط وجنوبي القطاع، مخلفًا المزيد من الشهداء والدمار.