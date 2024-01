منظمة أنقذوا الأطفال: أكثر من 10 أطفال يفقدون يوميا أحد أطرافهم جراء الحرب في غزة

قالت منظمة “أنقذوا الأطفال” البريطانية، إن أكثر من 10 أطفال في المتوسط يفقدون إحدى ساقيهم أو كلتيهما يوميا في غزة منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر.

وأضافت المنظمة في بيان “منذ 7 أكتوبر الماضي، تعرض أكثر من 1000 طفل لبتر إحدى ساقيه أو كلتيهما، وتم إجراء العديد من هذه العمليات على الأطفال دون تخدير، مع إصابة نظام الرعاية الصحية في غزة بالشلل بسبب الصراع، والنقص الكبير في الأطباء والممرضات، والإمدادات الطبية مثل التخدير والمضادات الحيوية”.

وأوضحت أن “13 من أصل 36 مستشفى في غزة لا تزال تعمل بشكل جزئي، إلا أنها تعمل على أساس متقلب، وتعتمد على وصولها إلى الوقود والإمدادات الطبية الأساسية، كما تعمل المستشفيات التسعة التي تعمل جزئيا في الجنوب بثلاثة أضعاف طاقتها، في حين تواجه نقصا حادا في الإمدادات الأساسية والوقود. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 30% فقط من المسعفين في غزة قبل النزاع ما زالوا يعملون.

In @CNN – #Gaza

More than 10 children on average have lost one or both of their legs every day in Gaza since October 7, with many amputations performed without anesthesia. https://t.co/qDYEfCcl6x#CeasefireNOW

— Save the Children Global Media (@Save_GlobalNews) January 8, 2024