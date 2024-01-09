أستراليا.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يخترقون سباقا ويهتفون ضد الفريق الإسرائيلي المشارك (فيديو)

اخترق متظاهرون مؤيدون لفلسطين سباقا للدراجات الهوائية في مدينة بالارات بأستراليا، مرددين هتافات ضد الفريق الإسرائيلي المشارك احتجاجًا على الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل تدّخل قوات الشرطة الأسترالية لإبعاد المتظاهرين عن حلبة السباق بعدما قاموا بترديد هتافات تنادي بالحرية لفلسطين، وتدعو إلى الوقف الفوري للحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 95 يومًا.

وكان وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ، قد صرح مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن المجتمع الدولي لن يقبل قتل المدنيين في قطاع غزة في إطار دفاع إسرائيل عن نفسها، مؤكدا أن للحرب قواعد.

واستشهد أكثر من 23 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي تسببت أيضا في تدمير هائل للبنية التحتية، وخلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لتقارير فلسطينية وأممية.