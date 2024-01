“رجل غير عادي”.. بيرس مورغان يصف صمود وائل الدحدوح بعد استشهاد ابنه حمزة

أثنى المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان على الزميل وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة في قطاع غزة، عقب استشهاد نجله الأكبر حمزة بقصف إسرائيلي استهدفه رفقة زميله الصحفي مصطفى ثريا أول أمس الأحد.

وشارك مورغان عبر حسابه على منصة إكس، مقطع فيديو للزميل وائل أثناء وداع نجله، وكتب معلقًا عليه “قلبه منفطر ومع ذلك، لا يزال يقوم بعمله، ويقدم لنا الأخبار من ساحة حرب لا يستطيع معظم الصحفيين الوصول إليها. رجل غير عادي”.

Heartbreaking. 😥

Yet still he does his job, bringing us news from a war-zone most journalists can’t access. Extraordinary man. https://t.co/K4SLQuegKw

— Piers Morgan (@piersmorgan) January 7, 2024