أبو عبيدة يعلق على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

أشاد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، واصفًا إياه بـ”الضربة القوية للاحتلال المجرم”.

وقال أبو عبيدة في تصريح له اليوم الثلاثاء “نبارك الرد الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة”، مضيفًا أن “الاحتلال المجرم ظن أن عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر دون عقاب”.

وأشار الناطق باسم كتائب القسام إلى أن “هذا يوم استثنائي في تاريخ الصراع، تقاطعت فيه نيران مقاومي الأمة في سماء فلسطين”، موضحًا أن “تل أبيب تعرضت لضربات المجاهدين من اليمن ولبنان وفلسطين وإيران”.

ودعا أبو عبيدة “كل أحرار الأمة” إلى المشاركة في تحرير فلسطين، معتبرًا أن ما حدث “دعوة لكل أحرار الأمة بأن يجعلوا لهم سهمًا في تحرير فلسطين”.

وأعلنت إسرائيل مساء الثلاثاء أن إيران أطلقت عليها نحو 200 صاروخ، في هجوم وصفته طهران بأنه “انتقام” لاغتيال كل من الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “إيران أطلقت ما لا يقل عن نحو 200 صاروخ، وصفارات الإنذار متواصلة في جميع أنحاء البلاد”.

حماس تبارك الرد الإيراني

بدورها، أشادت حركة حماس بالهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على إسرائيل.

وقالت في بيان “نبارك عملية إطلاق الصواريخ البطولية التي ينفذها حرس الثورة الإسلامية في إيران”، مؤكدة أن “هذا الرد الإيراني المشرّف هو رسالة قوية للعدو الصهيوني وحكومته الفاشية، على طريق ردعهم وكبح جماح إرهابهم”.

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متصاعد بين إيران وإسرائيل، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهة إقليمية أوسع في الشرق الأوسط.