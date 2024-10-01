أسعار النفط تقفز مع توجيه ضربة إيرانية لإسرائيل

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنحو 4% مع قيام إيران بتوجيه ضربة صاروخية إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن سعر برميل النفط من خام برنت قفز، الثلاثاء، بنحو 3.9% ليصبح 74.49 دولارًا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.8% إلى 70.05 دولارًا للبرميل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن نحو 200 صاروخ باليستي أُطلِقت على إسرائيل من إيران.

كما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله، اليوم الثلاثاء، إنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل، وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران “أكثر سحقًا وتدميرًا”.

أسعار النفط في أدنى مستوى قبل الضربة

يُذكر أن أسعار النفط كانت قرب أدنى مستوى لها في أسبوعين، قبل الضربة الإيرانية لإسرائيل، بعد أن طغى أثر توقعات بزيادة الإمدادات وضعف الطلب العالمي في الوقت الراهن على أثر المخاوف من تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، وتأثيره على صادرات الخام من المنطقة.

وتجتمع لجنة وزارية تابعة لمجموعة منتجي “أوبك بلس” الأربعاء لاستعراض أوضاع السوق، وليست هناك تغييرات متوقعة لسياسات الإنتاج.

ومن المقرر أن ترفع أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من أبرزهم روسيا، الإنتاج بدءًا من ديسمبر/كانون الأول 180 ألف برميل يوميًّا كل شهر.

الرد على اغتيال نصر الله وهنية

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل، الثلاثاء، يأتي ردًّا على أغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصرالله يوم الجمعة، واغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران في شهر يوليو/تموز الماضي.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة فارس للأنباء “ردًّا على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفورشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة (إسرائيل)”.