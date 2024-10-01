إصابات حرجة بعملية إطلاق نار في يافا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع حادث إطلاق نار في تل أبيب مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت القناة أن هناك 10 مصابين في الحادث، في حين لا تزال السلطات الأمنية تحقق في خلفية الهجوم.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن إطلاق النار وقع في مدينة يافا، واستهدف أشخاصًا كانوا ينتظرون في محطة القطار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك 10 مصابين في إطلاق النار في يافا، بينهم 6 بحالة حرجة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية وقوع عملية إطلاق النار في يافا، مشيرة إلى أن الشكوك الأولية تشير إلى أن الدافع وراء الحادث هو “الإرهاب”.