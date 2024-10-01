8 قتلى وإصابات حرجة بعملية إطلاق نار في تل أبيب (فيديو)

قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار في تل أبيب مساء اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أكدت وقوع الحادث وقالت إن هناك 10 مصابين في إطلاق النار في يافا بتل أبيب، بينهم 6 بحالة حرجة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن إطلاق النار وقع في مدينة يافا، واستهدف أشخاصًا كانوا ينتظرون في محطة القطار.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية وقوع عملية إطلاق النار في يافا، مشيرة إلى أن الشكوك الأولية تشير إلى أن الدافع وراء الحادث هو “الإرهاب”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذي عملية إطلاق النار في تل أبيب فلسطينيان من الخليل.