إيران تقصف إسرائيل بعشرات الصواريخ وجميع السكان في الملاجئ (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وهو ما أكدته وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية للأنباء.

ودعا الجيش الإسرائيلي في بيان “المواطنين إلى البقاء في حالة تأهب، واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدقة”.

وأضاف البيان “في الدقائق القليلة الماضية، وزعت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات منقذة للحياة في مناطق مختلفة بجميع أنحاء البلاد”.

وأكد أن “جميع المدنيين في الملاجئ بعد إطلاق الصواريخ من إيران”.

صفارات الإنذار

ودوّت صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 200 صاروخ أُطلِقت من إيران على إسرائيل.

وتم تعليق الحركة الجوية في مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية “اعتراض صواريخ وسماع انفجارات في سماء القدس”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في العاصمة الأردنية عمان إن “عشرات الصواريخ حلقت فوق وسط الأردن باتجاه إسرائيل”.

ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية مقاطع فيديو لصواريخ تحلق فوق العاصمة طهران، وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران.

أول تعليق لبايدن

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الصاروخية الإيرانية، ولحماية الجيش الأمريكي في المنطقة.

وتعليقًا على اجتماع عقده مع نائبته كامالا هاريس وفريق مكتب الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، قال بايدن على منصة إكس “ناقشنا كيف أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع في مواجهة هذه الهجمات، وحماية العسكريين الأمريكيين في المنطقة”.