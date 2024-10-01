الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية برية في جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في بيان، إن الجيش “بدأ عملية عسكرية برية مركزة في جنوبي لبنان ضد أهداف لحزب الله في عدد من القرى التي تشكل تهديدا لبلداتنا الحدودية”.

وأضاف: “عملية سهام الشمال العسكرية في جنوب لبنان تستمر وفقا لتقديرات الأوضاع وبالتوازي مع القتال في جبهات أخرى”.

وأشار المتحدث إلى أن سلاحي الجو والمدفعية “يدعمان القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة”.

وقال إنه “تمت الموافقة على مراحل الحملة ويتم تنفيذها وفقًا لقرار المستوى السياسي”.

وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إقامة منطقة عسكرية مغلقة في 3 مستوطنات على الحدود مع لبنان هي: المطلة ومسغاف عام وكفار غلعادي، كما كثف قصفه على بلدات عدة في جنوب لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إنذارات بإخلاء مناطق فيها، بينها الليلكي وحارة حريك.