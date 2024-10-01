بايدن يأمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في إسقاط الصواريخ الإيرانية

قال مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية وإسقاط الصواريخ التي تستهدفها.

وقال شون سافيت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي على موقع إكس إن بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس يتابعان الهجوم من غرفة العمليات في البيت الأبيض ويتلقيان تحديثات بانتظام.

وعقب اجتماع عقده بايدن مع نائبته هاريس وفريق مكتب الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض الثلاثاء، قال بايدن على منصة إكس “ناقشنا كيف أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع في مواجهة هذه الهجمات وحماية العسكريين الأمريكيين في المنطقة”.

إيران تستهدف العمق الإسرائيلي

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له الثلاثاء أن “استهداف العمق الصهيوني جاء ردا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية و أمين حزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني”، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وحذر الحرس الثوري إسرائيل من “رد مدمر” في حال ردت عسكريا على الهجوم الصاروخي.

وعلى الجانب الآخر قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت ما لا يقل نحو 200 صاروخ، وصفارات الإنذار متواصلة في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت بتوقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، فيما أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة في الخارج.

ودعا الجيش سكان مناطق الجنوب والوسط إلى دخول الملاجئ على الفور.

ودوَّت صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل، حسب صحيفة هآرتس والقناة السابعة الإسرائيلية.