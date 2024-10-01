شاهد: احتفالات في غزة خلال القصف الإيراني على إسرائيل

تعالت أصوات الفرح والابتهاج بين أهالي قطاع غزة، وهم يشاهدون رشقات من الصواريخ الإيرانية تضرب المواقع الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع فيديو دفعات كبيرة ومتلاحقة من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت مواقع مختلفة في إسرائيل.

كما أظهر فيديو متداول مواطنين في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وهم يحتفلون بالقصف الإيراني على إسرائيل.

وبُثت مقاطع فيديو على موقع إكس، تُظهر أطفالًا في غزة يصفقون ويهللون احتفالًا بالقصف الإيراني لإسرائيل.

فرحتنا بزفت العروس تل أبيب pic.twitter.com/P0tmh3Ltjy — عبود بطاح🇵🇸 (@abod_bt) October 1, 2024

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له أن استهداف “العمق الصهيوني جاء ردًّا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وأمين حزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني”، حسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء .

وحذر الحرس الثوري من أنه “إذا قام الكيان الصهيوني بإبداء رد فعل عسكري على هذه العملية التي جاءت متطابقة مع الحقوق القانونية للبلاد والقوانين الدولية، فإنه سيُواجَه بهجمات ماحقة ومدمرة لاحقة”، حسب الوكالة.