غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي شن 7 غارات على منطقتي الليلكي وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دقائق قليلة من إطلاق الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء عاجلة لثلاث مناطق بالضاحية.

وقصفت إسرائيل في أكثر من غارة مناطق الليلكي وبرج البراجنة والرويس وبئر العبد في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقبل القصف بدقائق، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرًا على حسابه بمنصة إكس، تحت عنوان “إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت”، ونشر خرائط لمبانٍ طالب سكانها وسكان المباني المجاورة بالإخلاء.

وشملت أوامر الإخلاء أحياء الليلكي، وحارة حريك، وبرج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، مخاطبًا سكان هذه المباني بالقول “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، عليكم إخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

وزعم أدرعي أن هذه المباني تقع “بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله”، مضيفًا “لذلك سوف يعمل الجيش الإسرائيلي ضدها بقوة”.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: سنضرب بقوة في مناطق الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة في #الضاحية_الجنوبية #الجزيرة_مباشر #لبنان pic.twitter.com/kr83O4VWgW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 30, 2024

ويكثف الطيران الحربي الإسرائيلي، بشكل غير مسبوق منذ حرب يوليو/تموز 2006، غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدات عدة جنوبي البلاد، على وقع تقارير عن استعداده لتنفيذ اجتياح بري داخل الأراضي اللبنانية.