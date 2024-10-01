صواريخ فوق عمّان.. الأردن يوقف الرحلات الجوية ويدعو المواطنين إلى البقاء في منازلهم

صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه تم إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، معلنا اتخاذ إجراءات احترازية.

ودعا الجيش الأردني في بيان، الثلاثاء، المواطنين إلى البقاء في بيوتهم “حفاظًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم بعد إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل”.

وأعلن الأردن إغلاق أجوائه “بشكل مؤقت” أمام حركة جميع الطائرات.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، مساء الثلاثاء، أن إيران أطلقت عليها نحو 200 صاروخ، في هجوم قالت طهران إنه “انتقام” لاغتيال كل من حسن نصر الله وإسماعيل هنية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي “أطلقت إيران ما لا يقل عن نحو 200 صاروخ، وصفارات الإنذار متواصلة في جميع أنحاء البلاد”.

وأفادت بتوقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب (وسط).

في حين أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة في الخارج، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ودعا الجيش سكان مناطق الجنوب والوسط إلى دخول الملاجئ “على الفور”.