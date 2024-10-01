مصر: عجز ميزان المعاملات الجارية يرتفع من 5 إلى 21 مليار دولار خلال عام

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأضاف البنك أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.

ووفقا للبيانات انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات دولار من 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق.

وتركز التراجع في إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من العام المالي بمعدل انخفاض بلغ 61.7% وصولا إلى 1.8 مليار دولار فقط.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال، الأحد، إن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أول 8 أشهر من العام الجاري، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز وينتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي.

انخفاض تحويلات المصريين بالخارج

وقال البنك في بيان إن هبوط إيرادات قناة السويس “يرجع إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها”.

وتهاجم جماعة الحوثي في اليمن السفن في منطقة البحر الأحمر تضامنا مع قطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف البيان أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل 46.1 مليار دولار من 10 مليارات دولار في العام السابق، بينما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار من 22.1 مليار دولار وارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار من 13.6 مليار دولار في العام السابق.

ويتضمن ميزان المعاملات الجارية حصيلة 3 موازين فرعية، هي: