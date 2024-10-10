أسطورة التنس رافاييل نادال يفاجئ جمهوره بقرار صادم (فيديو)

أعلن لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال اعتزاله رياضة التنس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن نادال (38 عاما)، الذي فاز بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) من بينهم 14 لقبا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، أعلن اعتزاله في رسالة مصورة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس).

وقال نادال “مرحبا بالجميع. أنا هنا لكي أبلغكم أنني اعتزل لعب التنس بشكل احترافي”.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

ووُلد رافائيل نادال في 3 يونيو/حزيران 1986 في ماناكور، مايوركا. ويُعتبر نادال أحد أعظم لاعبي التنس في التاريخ، حيث حقق 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

نشأته

ونشأ نادال في عائلة رياضية، إذ كان والده سيباستيان نادال ووالدته آنا ماريا باريرا. عمه ميغل أنخيل نادال كان لاعب كرة قدم مشهور في منتخب إسبانيا وفريقي برشلونة وريال مايوركا، بينما قدّمه عمه الآخر توني نادال إلى عالم التنس، حيث نصحه باللعب باليد اليسرى للحصول على ميزة تنافسية.

بداية الاحتراف

ودخل نادال عالم الاحتراف عام 2001، وفاز بكأس ديفيز للناشئين مع إسبانيا في 2002، ليُظهر مبكرًا موهبته الكبيرة.

إنجازاته

وخلال مسيرته، أحرز نادال العديد من الألقاب المرموقة، حيث حقق أول ألقابه في بطولات المحترفين في بولندا عام 2004. كما قاد إسبانيا للفوز بكأس ديفيز عدة مرات، وفاز بلقب فرنسا المفتوحة في أول مشاركاته بالبطولة عام 2005، ليصبح أول لاعب بعد السويدي بيورن بورغ يفوز بثلاثة ألقاب في رولان غاروس عام 2007.

وتوج نادال بلقب ويمبلدون للمرة الأولى عام 2008 بعد انتصاره على روجر فيدرر في مباراة تعتبر من أعظم المباريات في تاريخ التنس. وحقق ذهبية الأولمبياد في فردي الرجال عام 2008 وذهبية الزوجي في أولمبياد ريو 2016.

وعلى مدار مسيرته، عادل نادال الرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولات الكبرى، حيث سجل 22 لقبًا بعد فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة 2022.

وأعلن نادال أنه سيعتزل نهائيًا بعد نهائيات كأس ديفيز، مما يُعتبر نهاية فصلٍ مُشرّف في مسيرته الرياضية.