أسطورة التنس رافاييل نادال يفاجئ جمهوره بقرار صادم (فيديو)

أعلن لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال اعتزاله رياضة التنس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن نادال (38 عاما)، الذي فاز بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) من بينهم 14 لقبا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، أعلن اعتزاله في رسالة مصورة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس).

وقال نادال “مرحبا بالجميع. أنا هنا لكي أبلغكم أنني اعتزل لعب التنس بشكل احترافي”.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024