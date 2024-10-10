إعصار ميلتون.. قتلى ودمار واسع وانقطاع الكهرباء عن الملايين في فلوريدا

أحدث إعصار ميلتون، الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، دمارا واسع النطاق من غرب الولاية إلى شرقها، حيث تسبب بزوابع أدت إلى مصرع أربعة أشخاص على الأقل وانقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص الخميس.

وضرب ميلتون اليابسة مساء الأربعاء على ساحل خليج فلوريدا كعاصفة قوية من الفئة الثالثة.

وعصفت رياح عاتية بالمناطق الداخلية، التي لا تزال تعاني من آثار الإعصار هيلين الذي ضرب المنطقة قبل أسبوعين، قبل أن تعبر قبالة الساحل الشرقي لولاية فلوريدا إلى المحيط الأطلسي.

مصرع 4 أشخاص

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إن العاصفة تسببت بحدوث زوابع متفرقة قاتلة وانقطاع الكهرباء عن أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وذكرت قناة سي.إن.إن الإخبارية اليوم الخميس نقلا عن مسؤولين بمقاطعة سانت لوسي قولهم أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في المقاطعة بعد أن ضرب إعصار ميلتون ولاية فلوريدا ليلا.

ونقلت القناة عن قائد الشرطة المحلي أن العاصفة دمرت تجمعا سكنيا للمتقاعدين في المقاطعة.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، أكدت مقاطعة سانت لوسي على الساحل الشرقي “مقتل أربعة أشخاص نتيجة لهذه الزوابع”.

وتسببت الرياح في اقتلاع أشجار كبيرة وتحطيم سقف ملعب “تروبيكانا فيلد” للبيسبول التابع لفريق “تامبا باي رايز” في سانت بطرسبيرغ، كما تسببت بسقوط رافعة بناء على مبنى قريب في وسط المدينة.

فيضانات نتيجة الإعصار

وفي مدينة كليرواتر على الساحل الغربي، خرجت طواقم الطوارئ في قوارب إنقاذ عند الفجر لإخراج السكان العالقين في منازلهم بسبب مياه الفيضانات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر مساء الأربعاء من أنه يُنتظر أن يكون ميلتون “من أكثر الأعاصير تدميرا منذ قرن في فلوريدا”.

وتسبب ميلتون منذ بلوغه اليابسة بأمطار غزيرة وفيضانات مباغتة، على ما أوضحت نشرة المركز الأمريكي للأعاصير.

وأغلقت متنزهات ديزني الشهيرة أبوابها. وتوقفت حركة الملاحة أيضا في مطاري تامبا وساراسوتا. وسجلت زوابع أيضا في وسط الولاية وجنوبها بحسب محطة “ويذر تشانيل” المتخصصة.

السكان يتحصنون

وفي المنطقة التي بلغ فيها ميلتون اليابسة، تحصن السكان في الداخل في منازلهم أو في مراكز خصصت لذلك.

وبعد أسبوعين على مرور الإعصار هيلين في المنطقة نفسها، الذي أسفر عن ما لا يقل عن 236 قتيلا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بينهم 15 على الأقل في فلوريدا، حذرت دايان كريسويل مديرة الوكالة الفدرالية للاستجابة للكوارث الطبيعية من أن ميلتون “سيكون عاصفة قاتلة وكارثية”.

والأعاصير شائعة في فلوريدا، ثالث كبرى الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث عدد السكان والتي تجذب الكثير من السياح.

إلا أن التغير المناخي من خلال رفع حرارة مياه البحار يزيد من قوة الأعاصير بسرعة ومن خطر وقوع ظواهر قصوى على ما يفيد العلماء.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن قوة ميلتون تراجعت أكثر مع عبوره اليابسة، وهبط إلى إعصار من الفئة الأولى مع رياح مستدامة بلغت أقصى سرعتها عند 145 كيلومترا في الساعة حين وصوله إلى الساحل الشرقي لشبه الجزيرة.