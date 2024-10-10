وفاة لاعب شهير بالدوري الإنجليزي بعد العثور عليه ميتا داخل مسبح منزله

توفي جورج بالدوك، لاعب فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي السابق، عن عمر يناهز 31 عامًا. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه تم العثور على اللاعب الدولي اليوناني، المولود في إنجلترا، متوفيًا في المسبح الخاص بمنزله في مدينة جليفادا بجنوب اليونان.

وكان بالدوك قد انضم إلى فريق (باناثينايكوس) اليوناني في الصيف الماضي بعد قضائه سبع سنوات مع (شيفيلد يونايتد).

وفي بيان للعائلة، أعربت عن حزنها العميق قائلة “يمكننا التأكيد بحزن شديد أن جورج توفي. كعائلة، نحن في صدمة من هذه الخسارة المؤلمة”.

كما أصدر نادي باناثينايكوس بيانًا قال فيه “نحن في حالة صدمة من رحيل جورج. تنعى عائلة باناثينايكوس وفاة جورج المفاجئة. نقف مع العائلة ومع أحباء جورج بالدوك”.

من جانبه، أعرب نادي شيفيلد يونايتد عن صدمته من هذه الأخبار، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير وزملائه في الفريق. وأضاف النادي “يتقدم جميع المرتبطين بنادي شيفيلد بخالص التعازي لعائلة جورج وأصدقائه”.

وكان الظهير بالدوك يُلقب بـ “جورج الغاضب” من قبل مشجعي شيفيلد يونايتد، الذين أحبوا أسلوبه الحازم الذي يهدف إلى الفوز بأي ثمن. كما أطلق عليه المشجعون لقب “نجمة السماء” وتغنوا باسمه مرارًا أثناء اللعب.