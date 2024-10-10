الإعصار ميلتون.. السلطات الأمريكية تدعو 6 ملايين شخص في فلوريدا لإخلاء منازلهم

وجهت السلطات الأمريكية رسالة واضحة إلى سكان ولاية فلوريدا، دعت فيها 6 ملايين شخص إلى إخلاء منازلهم مع اقتراب الإعصار ميلتون.

وناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ومسؤولو الطوارئ المحليين وخبراء الأرصاد الجوية في التلفزيون، أولئك الذين يعيشون في المناطق الأكثر عرضة للخطر في ولاية فلوريدا، التي تعرف بولاية الشمس المشرقة، بالإخلاء.

ويعيش نحو 6 ملايين شخص في المقاطعات التي صدرت لها أوامر إخلاء إلزامية، وَفق وكالة أسوشيتد برس.

وقال ديسانتيس في مؤتمر صحفي “لا يزال الوقت لديكم للإخلاء إذا كنتم في منطقة طلب منها الإخلاء”.

وأشار إلى أن “أفضل خيار هو التوجه إلى ملجأ في مقاطعتكم، خاصة في ظل تدهور الظروف الجوية”.

وقال ديسانتيس “شبه جزيرة فلوريدا بأكملها تخضع لشكل من أشكال المراقبة أو الإنذار”.

وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن الرياح المصاحبة لميلتون تهدد بهدم المنازل، مما ينذر بإطلاق فيضانات تحدث مرة واحدة في القرن عبر بعض أسرع المقاطعات نموا في الولاية.

ومن المتوقع أن يرتفع منسوب مياه المحيط في خليج تامبا بما يصل إلى 15 قدما، مما سيؤدي إلى غمر مدن وبلدات بالفيضانات.

قوة الإعصار تشتد

واشتدّت قوة الإعصار ميلتون مجدّدا، الثلاثاء، إلى الفئة القصوى مع بلوغ سرعة الرياح المصاحبة له 270 كيلومترا في الساعة، بحسب ما أعلن المركز الأمريكي للأعاصير، الذي حذّر من أنّ الإعصار المدمّر يواصل تقدّمه في خليج المكسيك نحو ولاية فلوريدا.

https://x.com/ajmubasher/status/1844135753078784306

وقال المركز “من المرجّح أن تحدث تقلبات في قوة ميلتون أثناء تقدّمه عبر خليج المكسيك الشرقي، لكن من المتوقع أن يكون ميلتون إعصارا كبيرا وخطرا عندما يصل إلى الساحل الغربي الأوسط لفلوريدا، مساء الأربعاء”.

وقال المركز الأمريكي للأعاصير في تحذير أصدره في وقت سابق إن الإعصار سيتسبب أيضا في هطول أمطار غزيرة، من المتوقع أن يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 18 بوصة.

ومن المتوقع انقطاع التيار الكهربائي لمدة أيام أو أسابيع في ظل هذه الظروف.