تقرير صادم.. واحدة من كل 8 فتيات تتعرض للتحرش أو الاغتصاب قبل بلوغها سن الـ18

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس الأربعاء، بأن أكثر من 370 مليون فتاة وامرأة حول العالم، أي ما يعادل واحدة من كل 8 إناث، تعرضن للاغتصاب أو التحرش الجنسي قبل بلوغهن سن 18 عامًا. جاء ذلك في أول مسح عالمي من نوعه حول هذه المشكلة.

وأشارت المنظمة إلى أن العدد يرتفع ليصل إلى 650 مليونًا، أو واحدة من كل 5 إناث، عند تضمين أشكال العنف الجنسي “غير المباشر”، مثل الإساءة عبر الإنترنت أو الإساءة اللفظية.

وأضاف التقرير أن الفتيات والنساء هن الأكثر تأثرًا بالعنف الجنسي، لكن أيضًا ما بين 240 و310 ملايين من الصبية والرجال، أي حوالي واحد من كل 11، تعرضوا للاغتصاب أو التحرش الجنسي أثناء طفولتهم.

ووصفت يونيسيف هذه الأرقام بأنها “انتهاك هائل لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن رصد هذه الانتهاكات كان صعبًا بسبب الوصمة الاجتماعية والتحديات المتعلقة بجمع البيانات.

ويأتي هذا التقرير قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري العالمي الأول بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال في كولومبيا الشهر المقبل، والذي يأمل تعزيز العمل الدولي لحماية الأطفال من العنف الجنسي وزيادة الوعي حول ضرورة الإبلاغ عنه.

Sexual violence against children inflicts deep and lasting trauma.

Often the perpetrator is someone the child knows and trusts.

Adolescents and children in fragile settings are especially vulnerable.

Here’s more on addressing this global scourge👇 https://t.co/QnwtulPD0b

— Catherine Russell (@unicefchief) October 10, 2024