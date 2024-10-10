شاهد: لحظة اعتراض صواريخ فوق الجليل الأعلى أُطلقت من لبنان

أصيب إسرائيليان بجروح، اليوم الخميس، إثر إطلاق 40 صاروخا من لبنان على منطقة الجليل الأعلى شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أعلنت تل أبيب أنها هاجمت 110 “أهداف” تابعة لـ”حزب الله”.​​​​​​​

​​​​​ومنذ ساعات الصباح دوَّت صفارات الإنذار أكثر من مرة في العديد من المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر منصة إكس “بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى، تم رصد نحو 40 عملية إطلاق عبرت لبنان، وجرى اعتراض بعضها ورُصدت حوادث سقوط”.

وأفادت إذاعة الجيش بـ”إصابة إسرائيليين اثنين بجروح طفيفة في ساقيهما نتيجة شظايا صواريخ أُطلقت من لبنان على الجليل الأعلى”.

وذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن صاروخا سقط على مبنى بمستوطنة مارغليوت “دون وقوع إصابات بشرية”.

وسجلت إسرائيل نحو 1645 إصابة بمبانٍ وشركات ومناطق زراعية في المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية بصواريخ “حزب الله” منذ بداية المواجهات قبل عام، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

ووفق الأرقام الرسمية حتى مساء الأربعاء، قتلت إسرائيل في لبنان 2141 شخصا وأصابت 10099 منذ بداية القصف المتبادل مع “حزب الله” في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 1323 شهيدا و3698 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت حربها في 23 سبتمبر الماضي.