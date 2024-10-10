شهداء وجرحى والاحتلال يفرض حصارًا مطبقًا على شمال القطاع ويعزله عن مدينة غزة

استشهد 8 فلسطينيين، ثلاثة منهم في قصف إسرائيلي على جباليا، كما استشهد 5 آخرون من عائلة واحدة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، فجر اليوم الخميس، إثر قصف لقوات الاحتلال على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونقلت عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال قصفت شارع الهوجا بمخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد ثلاثة، وإصابة آخرين.

حصار مخيم جباليا

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بأن مسيرات إسرائيلية تطلق الرصاص صوب منازل سكنية في حيي الشيخ رضوان والجلاء شمال غربي مدينة غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال منذ 5 أيام حصار مخيم جباليا وشنّ غارات جوية عنيفة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين شمال مخيم النصيرات، ومخيم البريج وسط قطاع غزة، ومحيط منطقة التوام والعطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وكالة

كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في منطقة التوام شمالي قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت أرض البراوي مقابل بنك فلسطين بمنطقة الشيخ زايد شمالي القطاع.

ويفرض جيش الاحتلال، حصارًا مطبقًا على شمال قطاع غزة ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل، ويمنع منذ الأحد الماضي دخول الإمدادات الأساسية إلى شمال القطاع.

شهداء في خان يونس

وفي خان يونس، استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت (وفا) إن قوات الاحتلال قصفت منزل المواطن صقر العمور في منطقة الفخاري شرقي خان يونس، ما أدى إلى استشهاده هو وزوجته وأطفاله الثلاثة، يبلغ أصغرهم طفلة رضيعة لا تتجاوز الـ7 أشهر.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 42 ألف فلسطيني، وإصابة 97 ألفًا و720 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.