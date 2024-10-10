عشرات الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 28 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء قصف جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مدرسة رفيدة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضاف مراسلنا، أن طائرات (إف 16) التابعة لجيش الاحتلال قصفت صباح اليوم، المدرسة التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين، مشيرا إلى أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع نظرا لتوافد أعداد المصابين بشكل متزايد على مستشفى (شهداء الأقصى).

وأوضح مراسلنا، أن بعض أشلاء الجثث قد وصلت إلى المستشفى مُمزقة بالكامل جراء القصف العنيف، رغم أن المدرسة تقع ضمن المنطقة التي أعلن الاحتلال قبل ذلك أنها “آمنة”.

وفي أغسطس/آب الماضي أكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، للجزيرة، أن غارات الاحتلال الإسرائيلي وعملياته قلّصت “المناطق الآمنة” في قطاع غزة من 240 كيلومترا مربعا إلى 35 كيلومترا مربعا. وأكد أنه لا توجد منطقة آمنة في قطاع غزة، لأن جيش الاحتلال ينسف المساكن ويدمرها. وتودع غزة يوميا 100 شهيد، وتفقد الأسرة الواحدة في الاستهداف الواحد من 10 إلى 11 من أفرادها.