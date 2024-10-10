فوز الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ بجائزة نوبل للآداب

فازت الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ(53 عاما)، اليوم الخميس، بجائزة نوبل الآداب لسنة 2024 لتصبح أول امرأة من بلدها تنال هذه المكافأة المرموقة.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المانحة لجائزة نوبل فوز الكاتبة الكورية الجنوبية “لنثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية”.

وتبلغ قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية نحو (1.1 مليون دولار).

“رواية النباتية” تحقق نجاحا

وقال أندرس أولسون رئيس لجنة نوبل التابعة للأكاديمية في بيان إن هان “لديها وعي فريد بالصلة بين الجسد والروح والأحياء والأموات، وأصبح أسلوبها الشعري والتجريبي صانعا للابتكار في النثر المعاصر”.

وهان كانغ هي أول كورية جنوبية تفوز بجائزة نوبل للآداب، وبدأت مسيرتها عام 1993 بنشر عدد من القصائد في مجلة أدبية وظهرت بواكير أعمالها النثرية عام 1995 بمجموعة قصص قصيرة.

وحققت هان كانغ نجاحا عالميا بروايتها “النباتية” عام 2007، ويصور الكتاب المؤلّف من ثلاثة أجزاء العواقب العنيفة لرفض بطلة الرواية يونغ هاي أكل اللحوم، مما جعل محيطها ينبذها بقساوة.

الجائزة الأكثر سهولة

ويرى كثيرون أن جائزة الآداب، هي ضمن جوائز نوبل هي الأكثر سهولة في الحصول عليها ومن ثم يلاحق اختيارات الأكاديمية ثناء وانتقادات بالقدر نفسه غالبا.

وترك إغفال الأكاديمية لقمم أدبية مثل الروسي ليو تولستوي والفرنسي إميل زولا والإيرلندي جيمس جويس كثيرين من قراء الأدب يتساءلون عن السبب على مدار القرن الماضي.

وحظي فوز المغني والمؤلف الموسيقي الأمريكي بوب ديلان بجائزة نوبل للآداب عام 2016 بإشادة واسعة باعتبار أن فوزه يمثل انقلابا جذريا لرؤية ماهية الأدب، لكن الفوز اعتبر تجاهلا لمؤلفي الأنواع الأدبية الأكثر تقليدية.