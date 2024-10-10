مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جندي في معارك محتدمة مع حزب الله جنوبي لبنان

اعترف جيش الاحتلال، صباح اليوم الخميس، بمقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطرة، خلال اشتباكات مع مقاتلي “حزب الله” أثناء محاولة التوغل في جنوب لبنان.

وفي بيان رسمي، أكد الجيش مقتل الرقيب أول في الاحتياط روني غانيزيت (36 عامًا) وإصابة جندي آخر بجروح خطرة في المعارك التي دارت على الحدود الشمالية لإسرائيل، وفق ما نقلته القناة “12” الإسرائيلية.

הותר לפרסום: רס"ם רוני גניזט, לוחם מילואים בן 36 מגבעת שמואל, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוךhttps://t.co/9ma4xebBS9 pic.twitter.com/X8aU5436rG — החדשות – N12 (@N12News) October 10, 2024

وكانت إسرائيل قد بدأت في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري عمليات توغل بري في جنوب لبنان ضمن حملة عسكرية واسعة انطلقت منذ 23 سبتمبر/أيلول، إلا أن “حزب الله” أكد عدة مرات تصديه لمحاولات التوغل، مشيرًا إلى تكبيد القوات الإسرائيلية خسائر بشرية وإفشال تقدمها على الأرض.

رقابة صارمة على أرقام الخسائر

وبحسب الأرقام الرسمية حتى مساء الأربعاء، “أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد 2141 شخصًا وإصابة 10099 آخرين منذ تصاعد القصف المتبادل مع حزب الله في 8 أكتوبر، بينهم 1323 شهيدا و3698 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ 23 سبتمبر الماضي”.

من جانبه، يواصل “حزب الله” الرد يوميًا بهجمات صاروخية وضربات بالطائرات المسيرة والقذائف المدفعية التي تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، بينما تفرض إسرائيل رقابة عسكرية صارمة على معظم خسائرها، وفق مراقبين.

يُذكر أن إسرائيل تحتل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وتستمر في رفض الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.