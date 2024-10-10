من المسافة صفر.. القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية خاصة غرب مخيم جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية خاصة من المسافة صفر وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيانات منفصلة اليوم الخميس، إنها استهدفت دبابتين وقوات إسرائيلية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ودكت تحشدات قوات إسرائيلية شرق معسكر جباليا شمالي القطاع بقذائف الهاون.

وكشفت القسام في بيانات عبر منصة تلغرام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بعبوة ناسفة قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.

الاشتباك مع قوة خاصة

وقالت القسام في بيانها “تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة من المسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة”.

وقالت في بيانات عبر منصة تليغرام “القسام تدمّر دبابة صهيونية من نوع ميركافاه 4 بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء غرب معسكر جباليا شمالي القطاع، كما استهدفت دبابة ميركافاه بعبوة ناسفة قرب مقر الدفاع المدني غرب معسكر جباليا، فيما دكت تحشدات قوات العدو شرق معسكر جباليا”.

وأورد البيان شرحا وقال “استكمالاً لكمين المنطقة، المعد مسبقّا شرق معسكر جباليا، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بقذيفة تاندوم وعبوة شواظ حضرتا مع قوة النجدة للمكان”.

كمين مركب

وقال “خلال كمين مركب شرق معسكر جباليا، أوقع مجاهدو القسام سرية مشاة ميكانيكي تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا”.

وأضاف “فور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة شواظ في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة رعدية في جيب همر واستهداف جيب آخر بقذيفة تاندوم”.

وقال بيان القسام “بعدها تقدم مجاهدونا صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

قصف مدفعي عنيف في جباليا

وتعرض مخيم جباليا لقصف مدفعي عنيف، اليوم الخميس خاصة المناطق الشرقية، بالإضافة إلى إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية المتوغلة.

ويوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء توغل بري في جباليا، بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة” وهي العملية البرية الثالثة التي ينفذها في جباليا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأنذر الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه خداعا وكذبا”.

وأمس الأربعاء، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن العملية العسكرية الإسرائيلية، شمالي قطاع غزة تحاصر ما لا يقل عن 400 ألف فلسطيني وتهدد تنفيذ المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال.