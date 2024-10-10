ناشطون يضعون صورة توثّق مأساة غزة على لوحة شهيرة لبيكاسو في لندن (شاهد)

ألصق ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية، أمس الأربعاء، صورة توثّق مأساة غزة على لوحة شهيرة لبيكاسو داخل المعرض الوطني في لندن، احتجاجًا على عدم حظر الحكومة البريطانية تصدير السلاح إلى إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ناشطين من حركة “مطالب الشباب” وهما يغطيان لوحة “الأمومة” لبابلو بيكاسو بصورة تظهر فيها أم وطفلها في قطاع غزة مضرجين بالدماء، وطالب الناشطون بفرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

وأوقفت الحكومة البريطانية في الثاني من سبتمبر/أيلول العمل بـ30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل فقط من أصل 350 رخصة صادرة بالفعل، استُخدم منها 100 منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتمثل رخص السلاح التي جرى وقفها نسبة ضئيلة من إجمالي رخص تصدير السلاح لإسرائيل، وهو ما اعتبره الخبراء والمناصرون للقضية الفلسطينية غير كاف. وتحتج الحكومة البريطانية بأن باقي الرخص يجري تصديرها لمصانع ذات مصالح دفاعية دولية، وهو ما عرقل تنفيذ الحظر الكامل.