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أمطار غزيرة تغمر شوارع مكة المكرمة وتعطل حركة السير (شاهد)

أدى جريان السيول إلى تعطل حركة السير (وسائل التواصل)
11/10/2024-|آخر تحديث: 11/10/202403:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول رواد المنصات في السعودية، أمس الخميس، مقاطع فيديو لأمطار غزيرة بمكة المكرمة أدت إلى جريان السيول وتعطيل حركة السير.

وأظهرت مقاطع الفيديو غرق بعض السيارات في الطرقات المغمورة بالمياه وتعطل حركة السير، ونشرت مقاطع لشلالات مياه تنزل من الجبال وتغمر المسالك المرورية.

ووثق ناشطون فيضانات في شوارع حي العزيزية تسببت في تعطيل حركة السيارات، وانتشرت مقاطع فيديو لجريان الأودية.

يذكر أن المركز السعودي للأرصاد أصدر، أمس، إنذارا أحمر بهطل أمطار غزيرة على عدد من مناطق مكة المكرمة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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