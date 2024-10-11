أمطار غزيرة تغمر شوارع مكة المكرمة وتعطل حركة السير (شاهد)

تداول رواد المنصات في السعودية، أمس الخميس، مقاطع فيديو لأمطار غزيرة بمكة المكرمة أدت إلى جريان السيول وتعطيل حركة السير.

🔴 شوارع العزيزية في مكة اليوم تحولت إلى أودية 😱 pic.twitter.com/T4uu4vNkaI — عبدالعزيز الثبيتي (@1984_asd) October 10, 2024

وأظهرت مقاطع الفيديو غرق بعض السيارات في الطرقات المغمورة بالمياه وتعطل حركة السير، ونشرت مقاطع لشلالات مياه تنزل من الجبال وتغمر المسالك المرورية.

سيول جنوب مكة بعد نقطة البيضاء pic.twitter.com/EMqkIroJ93 — 18 ياسر الصاعدي 18 (@abu_rssel) October 10, 2024

ووثق ناشطون فيضانات في شوارع حي العزيزية تسببت في تعطيل حركة السيارات، وانتشرت مقاطع فيديو لجريان الأودية.

لحظة وصول السيل الآن جنوب مكة طريق وادي دفاق

منظر جميييل pic.twitter.com/ySRaXg4XAe — 18 ياسر الصاعدي 18 (@abu_rssel) October 10, 2024

يذكر أن المركز السعودي للأرصاد أصدر، أمس، إنذارا أحمر بهطل أمطار غزيرة على عدد من مناطق مكة المكرمة.