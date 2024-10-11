شاهد: حزب الله يعلن التصدي لمحاولات تسلل إسرائيلية عند حدود لبنان
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11/10/2024-|آخر تحديث: 11/10/202412:13 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشر حزب الله مساء الخميس مقطع فيديو قال إنه لقيام مقاتليه بالتصدي لمحاولة تسلل قوات إسرائيلية عند القطاع الشرقي من حدود لبنان الجنوبية.
وظهر مقاتلو حزب الله في مقطع الفيديو وهم يزرعون عبوات ناسفة على محاور التقدم المحتملة للقوات الإسرائيلية، ويقومون برصد الجنود الإسرائيليين حرارايا، ثم استهدافهم.
كما تصدى مقاتلو حزب الله لمروحيات عسكرية إسرائيلية كانت تحلق في المنطقة واستهدفوها بالصواريخ، بحسب الفيديو.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز