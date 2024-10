شاهد: لقطات تحبس الأنفاس من إعصار ميلتون المدمر في ولاية فلوريدا

أظهرت مشاهد متداولة عبر المنصات، إعصار ميلتون الذي ضرب السواحل الغربية لولاية فلوريدا الأمريكية، مساء الأربعاء، مخلفًا دمارًا واسعًا في العديد من المناطق، جراء الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي رافقته.

وتسبب الإعصار في فيضانات شديدة وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من الولاية.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر الأضرار التي خلّفها الإعصار، بما في ذلك انقلاب سيارات على الطرق واقتلاع الأشجار وتطاير أسقف المنازل جراء قوة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأكدت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية حدوث 9 أعاصير في منطقة ميامي وحدها، مع إصدار 98 تحذيرًا من الأعاصير في مناطق تامبا باي وملبورن وميامي.

وأشار المعهد التعاوني لأبحاث الغلاف الجوي إلى وقوع “عدة أعاصير”، واصفًا الحادث بـ”البرق الغزير” في جنوب فلوريدا.

وأدى الإعصار إلى انقطاع واسع للكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والشركات؛ مما تسبب في تعطيل الحياة اليومية، وهو ما أظهرته مقاطع الفيديو المتداولة.

من جانبه، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين على الاستماع إلى تعليمات السلطات المحلية والإخلاء، مشيرًا إلى استعداده للإعصار من خلال الموافقة على طلبات إعلان الطوارئ من الولاية.

وأضاف بايدن “لدينا الآلاف من الموظفين الاتحاديين على الأرض. وقدمنا 20 مليون وجبة و40 مليون لتر من المياه”.

🚨🇺🇲 #Hurricane #Milton, Here are some images of the damage caused by HURRICANE Milton, Thank God it was degraded and did not turn out to be as powerful as expected… We wish a speedy recovery to all those affected 🙏🙌#HurricaneMilton #florida #Sarasota pic.twitter.com/kvi7194IQd

— CRISTIAN REAL OFICIAL (@CRISTIAN_REAL01) October 10, 2024