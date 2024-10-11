شاهد: وفاة مصل أثناء خطبة الجمعة بمسجد في القاهرة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع “فيديو” يظهر وفاة مصل بأحد المساجد في القاهرة أثناء خطبة الجمعة.
وظهر المتوفي ممددًا على الأرض داخل المسجد، فيما تابع المصلون حالته بذهول، إذ ظن بعضهم أنه ربما أصيب بالإغماء نتيجة المرض، لكن تبين لاحقًا أنه لقي أنفاسه الأخيرة في مسجد الشيخ غراب في حي حدائق القبة في القاهرة.
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وفاة مصلٍ أثناء صلاة الجمعة بمسجد في #القاهرة.. لحظات وداع مؤثرة#الجزيرة_مباشر | #مصر pic.twitter.com/HiGRLiM9jc
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 11, 2024
وقالت وسائل إعلام محلية إن المتوفى هو محمود عبد المعطي (52 عامًا)، وكان يعمل مدرسًا بمدرسة قليوب الثانوية الصناعية.
وعلّق كثيرون على مواقع التواصل بشأن وفاة عبد المعطي، حيث انتقد البعض عدم مسارعة من شاهدوا الوفاة باستدعاء الطبيب أملًا في إنقاذه إن كان تعرض للإغماء بسبب المرض.
ودعا بعض المعلّقين الله أن يرزقهم حسن الخاتمة كما رزقه.
ما شاء الله .. اللهم حسن الخاتمة وفاة مصلي اثناء صلاة الجمعة اليوم بمسجد بحدائق القبة pic.twitter.com/ejk7xYanib
— 🇵🇸 Sherine 🇪🇬 (@sherine412) October 11, 2024