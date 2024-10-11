شاهد: وفاة مصل أثناء خطبة الجمعة بمسجد في القاهرة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع “فيديو” يظهر وفاة مصل بأحد المساجد في القاهرة أثناء خطبة الجمعة.

وظهر المتوفي ممددًا على الأرض داخل المسجد، فيما تابع المصلون حالته بذهول، إذ ظن بعضهم أنه ربما أصيب بالإغماء نتيجة المرض، لكن تبين لاحقًا أنه لقي أنفاسه الأخيرة في مسجد الشيخ غراب في حي حدائق القبة في القاهرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المتوفى هو محمود عبد المعطي (52 عامًا)، وكان يعمل مدرسًا بمدرسة قليوب الثانوية الصناعية.

وعلّق كثيرون على مواقع التواصل بشأن وفاة عبد المعطي، حيث انتقد البعض عدم مسارعة من شاهدوا الوفاة باستدعاء الطبيب أملًا في إنقاذه إن كان تعرض للإغماء بسبب المرض.

ودعا بعض المعلّقين الله أن يرزقهم حسن الخاتمة كما رزقه.