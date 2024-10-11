من هو وفيق صفا.. القيادي بحزب الله الذي نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية؟

أفادت ثلاثة مصادر أمنية لوكالة رويترز، أن وفيق صفا، رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية أمس الخميس في بيروت. الهجوم جاء ضمن غارات إسرائيلية على العاصمة، أسفرت عن استشهاد 22 شخصًا وإصابة 117 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

وأصابت الضربات الإسرائيلية أحد الأحياء التي تعج بالمباني السكنية والمتاجر في قلب بيروت. ولم تضرب إسرائيل من قبل المنطقة الكائنة على مسافة بعيدة من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تعرضت مقار لحزب الله لقصف إسرائيلي متكرر.

وبعد أن اغتالت إسرائيل عددًا من كبار قادة حزب الله خلال الأسابيع الماضية، بمن فيهم الأمين العام حسن نصر الله، أصبح وفيق صفا أحد القادة القلائل الباقين على قيد الحياة، في وقت تكافح فيه قيادة الحزب لإعادة ترتيب صفوفها.

قيادي بارز

وأوضحت رويترز أن محاولة اغتيال صفا، الذي يجمع بين المهام الأمنية والسياسية، تشير إلى توسيع إسرائيل دائرة استهدافها، حيث كانت في السابق تركز بشكل رئيسي على القادة العسكريين وكبار المسؤولين في الحزب.

ويعد صفا، المولود عام 1960 وفق تقارير إعلامية، من الشخصيات البارزة التي أدت دورًا محوريًّا في مفاوضات عام 2008، التي أسفرت عن تبادل جثامين جنود إسرائيليين وسجناء لبنانيين، وذلك في أعقاب حرب الـ34 يومًا التي اندلعت عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

كما أفادت رويترز أن صفا كان قد حذر عام 2021 القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت، مهددًا بتنحيته عن التحقيق بعد أن طلب استجواب عدد من السياسيين المرتبطين بحزب الله.