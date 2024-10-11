نجاة قيادي في حزب الله من محاولة اغتيال وسط بيروت (فيديو)

أكد مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة مباشر الخميس نجاة وفيق صفا، القيادي البارز بالحزب، من الغارة الإسرائيلية على حي النويري في وسط بيروت.

كما نقلت وكالة رويترز، الخميس، عن مصادر أمنية لبنانية نجاة وفيق صفا بعد أن استهدفته غارة إسرائيلية على وسط بيروت.

وتعرضت بيروت لغارتين إسرائليتين الخميس، ما أسفر عن 22 شهيدا و117 مصابا على الأقل، حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وهذا هو القصف الأكثر دموية يطال قلب العاصمة اللبنانية منذ أن قامت إسرائيل بتصعيد هجماتها على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

غارتان بمنطقتين مكتظتين بالسكان

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن “الغارة الاولى في بيروت استهدفت الطابق الثالث من مبنى مؤلف من 8 طوابق في طلعة النويري، أما الغارة الثانية فاستهدفت مبنى مؤلفا من 4 طوابق في البسطا الفوقا وقد انهار بشكل كامل”.

وأشارت الى أنّ فرق الإطفاء تعمل على “إخماد الحريق الناتج عن غارة النويري”، وأنه تمّ “إخلاء السكان من الطوابق العليا عبر استعمال السلم الآلي”.

القصف الثالث لقلب بيروت

وقصف الخميس هو الثالث الذي يطال قلب بيروت منذ أن بدأت إسرائيل في تصعيد غاراتها على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق في عمق بيروت مرتين. وكانت أولى تلك الضربات في 30 سبتمبر/أيلول حين استهدفت إسرائيل عناصر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في منطقة الكولا قرب الطريق الذي يربط العاصمة بمطارها الدولي.

وأدت الضربة إلى استشهاد أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة من أعضاء الجبهة.

أما الضربة الثانية فاستهدفت مقرا في حي الباشورة للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وأسفرت عن استشهاد سبعة أشخاص على الأقل.

ووجهت إسرائيل سلسلة ضربات الى معاقل الحزب وبنيته العسكرية والقيادية، أبرزها اغتيال أمينه العام حسن نصرالله في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر الماضي.